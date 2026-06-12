Vekić izborila četvrtfinale Londona

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xmpi04x via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-76) u petak se je plasirala u četvrtfinale WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu. U drugom kolu svladala je Čehinju Marie Bouzkovu (WTA-28) sa 7-6 (9), 6-3.