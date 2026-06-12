Vekić izborila četvrtfinale Londona

Tenis 12. lip 202613:40 0 komentara
xmpi04x via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-76) u petak se je plasirala u četvrtfinale WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu. U drugom kolu svladala je Čehinju Marie Bouzkovu (WTA-28) sa 7-6 (9), 6-3.

Bio je to nastavak meča koji je zbog kiše prekinut u srijedu pri vodstvu Vekić 6-5 u prvom setu. U nastavku je Bouzkova na svoj servis izjednačila na 6-6, pa je odluka u prvom setu pala u tie-breaku.

Vekić je u 13. igri imala vodstvo 3-0 i 6-2, ali je češka tenisačica nanizala pet poena i povela 7-6.  Na kraju je hrvatska tenisačica ipak dobila prvi set sa 11-9 u tie-breaku.

Na početku drugog seta Vekić je odmah došla do breaka. Bouzkova je mogla vratiti izgubljeni servis u šestom gemu, ali je Vekić spasila dvije break lopte. Hrvatska tenisačica je još jednim breakom u devetom gemu došla do pobjede.

U četvrtfinalu je čeka još jedna Čehinja, Karolina Pliškova (WTA-106).

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