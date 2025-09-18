Tsitsipas mijenja Drapera u lovu na milijune u Rijadu

Podijeli :

Screenshot / X

Stefanos Tsitsipas će zamijeniti Jacka Drapera na bogatom egzibicijskom turniru Six Kings Slam sredinom listopada u Rijadu. Nakon što je predao Belgijancu Bergsu bez igranja u drugom kolu US Opena, Englez je odlučio završiti na sezonu, a organizatori su ga odlučili zamijeniti Grkom.

Arapi sada imaju nadu da neće morati tražiti zamjenu za Tsitsipasa. Za vikend je uz pomoć injekcija zbog ozljede leđa igrao Davis Cup za Grčku, zatim je otkazao sudjelovanje na turniru u Pekingu i očekuje da će biti spreman za Masters u Šangaju, koji prethodi putovanju u Rijad.

Surprise, surprise! Excited to compete in the Six Kings Slam next month in Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/wgVZO97pgW — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 17, 2025

Tsitsipas je u dubokoj krizi, pao je na 27. mjesto svjetske liste, ali kao dvostruki finalist Grand Slamova, ipak je donekle zaslužio poziv.

Ostalih pet sudionika su Novak Đoković, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Taylor Fritz. Prva trojica su višestruki Grand Slam prvaci, a preostala dvojica, baš kao i Tsitsipas, sudionici najvećih finala.

Turnir “Six Kings Slam” prvi put je održan prošle godine. Svakom od sudionika zajamčeno je 1,5 milijuna dolara, a prvak iz Rijada odlazi sa šest milijuna, što je najveći ček u povijesti tenisa. Nagradni fond za ovu godinu još nije objavljen, ali čak i ako ostane isti, i dalje će biti najveća nagrada. Prije deset dana prvak US Opena primio je pet milijuna dolara, što je najveća zarada na službenom turniru u povijesti.