Tsitsipas dobio Fritza, ali SAD je u polufinalu United Cupa

Podijeli :

Francisco Macia Photo Players Images Magara Press via Guliver

SAD se plasirao u polufinale turnira mješovitih timova United Cupa nakon što su u srijedu u Perthu pobijedili Grčku s 2:1.

Coco Gauff, dvostruka Grand Slam pobjednica, pobijedila je Mariju Sakkari sa 6:3, 6:2 nakon sat i 26 minuta igre i dovela SAD u vodstvo.

Sakkari je pokazala određeni otpor, osvojivši tri uzastopna gema, ali Gauff je zadržala svoj servis i osvojila prvi set prije nego što je dva puta u drugom setu napravila brejk Grkinje i osigurala pobjedu.

Grčku je u igru vratio Stefanos Tsitsipas koji je nakon toga pobijedio devetog igrača svijeta Taylora Fritza sa 6:4, 7:5 i izjednačio rezultat.

No u igri mješovitih parova gdje su s jedne strane bili Tsitsipas i Sakkari a s druge Gauff i Christian Harrison slavile su SAD sa 4:6, 6:4, 10:8.

Švicarska će se kasnije u srijedu suočiti s Argentinom, dok će u Sydneyu sutra igrati Češka protiv Belgije i Poljska protiv Australije.

Turnir u Perthu i Sydneyu na kojem sudjeluje 18 zemalja služi kao zagrijavanje za prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open.