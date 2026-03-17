Tenisač rođen u BiH dobio žestoku kaznu nakon što je priznao da je koristio doping

Australac Marinko Matošević, bivši 39. igrač svijeta koji je postao trener, dobio je u utorak četverogodišnju zabranu igranja zbog doping prekršaja počinjenih u razdoblju između 2018. i 2020. godine, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Nakon što je u početku nijekao optužbe, 40-godišnji Matošević koji je rođen u Bosni i Hercegovini i s roditeljima emigrirao u Australiju, konačno je priznao korištenje krvnog dopinga. Proglašen je krivim za pet prekršaja, uključujući “pomaganje drugom igraču da koristi krvni doping”.

Prema tužiteljstvu, “savjetovao je druge kako izbjeći pozitivne testove, kao i o korištenju i posjedovanju klenbuterola, zabranjene tvari u kategoriji anaboličkih steroida”, navodi ITIA.

Matošević je tijekom karijere igrao na sva četiri Grand Slam turnira, a nedavno je trenirao australske igrače poput Chrisa O’Connella i Jordana Thompsona, koji nisu bili umiješani u slučaj.

Zabranjeno mu je prisustvovanje bilo kojem turniru ili događaju povezanom s ITIA-om, poput ATP i WTA turnira, do 2030. godine. Također više ne smije trenirati.