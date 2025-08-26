Sve je dogovoreno, Billie Jean King Cup održat će se u Varaždinu

Gradovi Varaždin i Čakovec te Varaždinska i Međimurska županija surađivat će u organizaciji i sufinanciranju međunarodnog kvalifikacijskog teniskog turnira Billie Jean King Cup koji će se igrati od 14. do 16. studenog ove godine u Varaždinu, a na kojem će nastupiti ženske reprezentacije Hrvatske, Češke i Kolumbije.

U nazočnosti Zdravka Marića , predsjednika Hrvatskog teniskog saveza, potvrdili su to na radnom sastanku varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini te župani Varaždinske i Međimurske županije Anđelko Stričak i Matija Posavec,

“Izuzetno sam sretan i zadovoljan da smo pronašli ovako visoku razinu suglasja. Uopće ne sumnjam da će organizacija biti na izuzetno visokoj razini. Siguran sam da ćemo stvoriti pravu atmosferu i napuniti dvoranu jer to naše tenisačice zaslužuju”, rekao je Marić.

Bosilj je istaknuo kako su u Gradu Varaždinu ponosni što je Međunarodni teniski savez (ITF) pristao da Varaždinu bude domaćin jednog od sedam play-off turnira.

“Zadovoljan sam i činjenicom da su se Čakovec te Varaždinska i Međimurska županija priključili sufinanciranju i organizaciji turnira”, izjavio je Bosilj.

I Varaždinska županija uključit će se u organizaciju ovog velikog sportskog događanja.

“Često ističem da Grad Varaždin i Varaždinska županija sve češće postaju uspješni domaćini velikih sportskih događanja, a takvo događanje slijedi i u studenom ove godine”, kazao je župan Stričak.

Čakovečka gradonačelnica naglasila je da su dva grada i dvije susjedne županije uvijek bili od pomoći sportu.

“Ponajprije sportu za razvoj mladih, a ovo je sada prilika da se dokažemo kao potpora profesionalnom sportu”, izjavila je Cividini, a župan Posavec dodao je da je tradicija tenisa u Međimurju duga:

“Od Franje Punčeca koji predstavlja svjetski poznato ime pa sve do današnje uspješne sportašice Antonije Ružić. Naši najmlađi imaju veliku motivaciju prema tenisu i mislim da će to biti još jedna lijepa sportska priča.”

Nakon postignutog dogovora, uslijediti će konkretizacija i razrada svih detalja organizacije turnira.