Španjolci kaznili Đokovića zbog nadogradnje vile od deset milijuna eura

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Images

Novak Đoković nadogradio je trijem, vanjsku tuš-kabinu i podrum koji koristi kao garažu u svojoj vili u španjolskoj Marbelli.

Španjolski La Opinion de Malaga piše da za to nije imao dozvolu te da je nakon upozorenja, koje je stiglo u veljači, sada kažnjen.

Đoković je kupio vilu u Marbelli za 10 milijuna eura 2020. godine, a lokalne vlasti su ga sada kaznile s 5 tisuća eura.

Ovo mu je treća kazna koju je dobio zbog neimanja odgovarajućih građevinskih dozvola. Navedene bespravno izgrađene objekte morat će srušiti.