Sinner: Lagao bih kad bih rekao da novac nije motiv za Rijad

Podijeli :

ChrysleneCaillaud Panoramic via Guliver

Čak 1,5 milijuna dolara samo za dolazak, čak 6 milijuna dolara za titulu – najveća zarada u povijesti tenisa moguća je na Six Kings Slam egzibiciji u Rijadu. Ljudima se vrti u glavi od toliko novca, a ni Jannik Sinner nije ravnodušan.

“Sve nas pokreće strast prema tenisu, ali lagao bih kad bih rekao da novac ovdje nije motiv. Svi znamo koliko je novca u igri na ovom turniru”, istaknuo je Sinner pa dodao:

“Ali nismo ovdje samo zbog novca. Želimo i popularizirati tenis u ovom dijelu svijeta.”

Jučer je pobijedio Novaka Đokovića, sutra će se u finalu suočiti s Carlosom Alcarazom.

POVEZANO Tko će slaviti u najskupljem teniskom meču – Sinner ili Alcaraz?

“Njih dvojica su igrači s potpuno različitim stilovima. U svakom meču protiv obojice morate biti na maksimalnoj razini ako želite pobijediti. A to je jako teško.”

Iako nije imao puno problema s Đokovićem, kojeg je pobijedio 6:4, 6:2, uvijek ima samo najbolje komplimente za srpskog tenisača.

“Nijedan meč s Đokovićem nije lak. To je jedan od najvećih izazova u ovom sportu. Broj rekorda koje je oborio u karijeri je nevjerojatan. Nitko u ovom sportu nikada nije postigao nešto slično. Uvijek se osjećam privilegirano i počašćeno kada igram protiv njega.”

Sinner je predao u Šangaju prije samo tjedan dana, bio je u takvim bolovima da nije mogao sam napustiti teren. Sada je lako pobijedio svoje suparnike u dva meča, prvo Tsitsipasa, a zatim i Đokovića.

“Imao sam problema s grčevima u Šangaju. Kad je visoka vlažnost, to se događa. Ne samo ja, mnogi su imali slične probleme.”

Talijani su sada najviše zabrinuti hoće li Sinner predvoditi njihovu reprezentaciju na završnom turniru Davis Cupa u Bologni za otprilike mjesec dana.

“Još nismo donijeli odluku.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.