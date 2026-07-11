Samo na SK: Evo koje sve zvijezde igraju na Čilićevom turniru Gem Set Hrvatska!

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Nakon mjeseci priprema, Karlovac će sutra spremno otvoriti svoja vrata jednom od najvećih sportskih i humanitarnih događaja ljeta.

Na Vunskom polju okupit će se više od dvadeset olimpijaca, svjetskih i europskih medaljaša te bivših i aktualnih hrvatskih reprezentativaca koji će, kroz jedinstveni humanitarno-sportski turnir Gem Set Hrvatska, spojiti vrhunski sport, zabavu i humanitarnu misiju Zaklade Marin Čilić. Četvrto izdanje turnira održava se u sklopu Karlovačkih ljetnih dana, a osim sportskog spektakla donosi i trajnu vrijednost zajednici kroz obnovu i revitalizaciju sportskog prostora koji će nakon događaja ostati na korištenje građanima Karlovca.

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Gem Set Hrvatska nije namijenjen samo sportskim fanovima. Tijekom cijelog dana posjetitelje očekuje bogat sadržaj za sve generacije. U sklopu Tennis Villagea, koji se otvara u 14 sati, bit će organizirane brojne sportske, edukativne i kreativne radionice, tematske igraonice, natjecanja i aktivnosti za djecu, kao i prilika za druženje s omiljenim sportašima. Najmlađi će moći sudjelovati u Maloj školi nogometa, Nogometnoj ludnici (Panini) i Tennis Schoolu, dok će tijekom poslijepodneva biti organizirane brojne kreativne radionice, uključujući izradu narukvica prijateljstva, te pisanje pisma svom sportskom junaku. Tijekom cijelog poslijepodneva posjetitelji će imati priliku i za fotografiranje sa sportašima, a dodatnu zabavu donosi Lov na blago. Program uključuje Tennis School by Marin Čilić & Friends i Poligon prvaka, gdje će djeca imati priliku učiti i družiti se s vrhunskim sportašima.

Natjecanje Gem Set Hrvatska održat će se u dvije faze. Kvalifikacijski dio počinje u 14 sati, kada će pet ekipa, predvođenih tenisačima u ulozi kapetana, kroz grupnu fazu odlučivati o poretku. Svaki susret sastoji se od dva meča, a konačni poredak određuje se prema ukupnom broju osvojenih gemova. Završnica, koja počinje u 18 sati na centralnom terenu uz izravni televizijski prijenos na Sport Klubu, uključuje play-in, polufinala i finale. Četvrtoplasirana i petoplasirana ekipa igrat će play-in za mjesto u polufinalu, nakon čega slijede polufinalni susreti i veliko finale u kojem će biti odlučen pobjednik Gem Set Hrvatska.

Borna Ćorić, Ivan Dodig, Borna Gojo, Franko Škugor, Antonia Ružić i Iva Primorac iz svijeta tenisa, nogometaši Dejan Lovren, Jerko Leko, Doris Bačić i Ana Bakalar, veslački olimpijci Valent i Martin Sinković, skijašica Zrinka Ljutić, taekwondo olimpijka Matea Jelić, gimnastičar Tin Srbić, košarkaši Karlo Matković i Andrija Stipanović, daljinska plivačica Dina Levačić, kao i brojni rukometni reprezentativci – Igor Karačić, Tin Lučin, Marin Jelinić, Filip Glavaš, Marin Šipić, Luka Stepančić i Mateo Maraš, samo su dio sjajnih zvijezda hrvatskog sporta koje će svojim dolaskom obilježiti četvrto izdanje humanitarno-sportskog turnira Gem Set Hrvatska te još jednom pokazati kako sport ima snagu povezivati ljude i stvarati pozitivne promjene u zajednici.

Kako se najveće stvari postižu zajedničkim snagama, tako će turnir u Karlovcu biti održan zahvaljujući zajedničkoj podršci Grada Karlovca i Karlovačke županije, kao i partnera projekta, a to su Hrvatska turistička zajednica, OTP Banka, P&G, HEP, Zagrebačka banka, Porsche Centar Zagreb, Telemach, Hrvatska poštanska banka, Humed Pharma, L’Angelica, Podravka, Dukat, Keune, ZAMP, Obala grupa, JANAF, Odašiljači i veze te TK Karlovac.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, a više informacija može se pronaći na službenoj internetskoj stranici, Facebook te Instagram stranici.

Izravan prijenos mečeva pratite od 18 sati na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.