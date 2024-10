Richard Gasquet odlazi u mirovinu: Ne mogu dalje

Gasquet je već s devet godina osvanuo na naslovnici francuskog teniskog magazina, a najavljen je kao čudo od djeteta, što je i opravdao u svom prvom meču u Monte Carlu, svladavši Argentinca Franca Squillarija.

“Mislim da je to najbolje vrijeme za mene. To je najbolji turnir za to. Veličanstven je, a mi Francuzi imamo sreću što možemo završavati karijere na tako nevjerojatnim mjestima”, rekao je Gasquet za francuski sportski dnevnik L’Equipe.

“Imat ću skoro 39 godina, nikada nisam mislio da ću toliko dugo igrati nakon što sam počeo tako mlad”, dodao je Francuz koji je među teniske profesionalce došao 2002. kao 15-godišnjak.

Prepoznatljiv po svom jednoručnom bekendu, Gasquet je osvojio 16 naslova, a posljednji je osvojio u Aucklandu 2023. Došao je do sedmog mjesta na ATP ljestvici, ali mu u biografiji nedostaju naslovi s najvećih turnira. Triput je bio u polufinalu na Grand Slam turnirima: u Wimbledonu 2007. eliminirao ga je Roger Federer, na US Openu 2013. pobijedio ga je Rafael Nadal, a 2015. u Wimbledonu bolji je od njega bio Novak Đoković.

“Ideja o završetku karijere postala je očigledna ovog ljeta, kada sam vidio da se borim za povratak među 100 najboljih”, objasnio je trenutno 133. tenisač na pojedinačnoj ATP ljestvici.

“Nije srceparajuće, jer sam dao sve od sebe. Igrao sam puno, toliko mečeva… Počeo sam igrati tenis s tri godine, to će biti 36 godina treniranja, svaki dan!… Jednostavno, nemam što više za dati, ne mogu dalje”, priznao je.

Gasquet se nada da će dobiti pozivnicu za svoj posljednji nastup na ovogodišnjem pariškom Masters 1000 turniru u Bercyju (26. listopada – 3. studenoga), a želja mu je i kvalificirati se za nastup na Australian Openu sljedeće godine, prije nego što ode po posljednji put kao natjecatelj dođe na parišku crvenu zemlju u Roland Garrosu.

Gasquet je izrazio želju ostati u teniskom sportu surađujući s Francuskim teniskim savezom, a rekao je da želi “trenirati mlade, ići u klubove i pomoći napretku francuskog tenisa”.