Pronađena Sinnerova slaba točka: U ovome je tek 54. na svijetu

AP Photo/Frank Franklin via Guliver

Do nedavno je bio tenisač broj jedan na svijetu i branitelj naslova na US Openu. Sada je izgubio i tron ​​i trofej, možda zbog ovoga...

Jannik Sinner je besprijekorno savladao mnoge segmente tenisa, njegova igra obično funkcionira kao dobro podmazan stroj. Međutim, jedan podatak zaista upada u oči i ističe očitu slabu točku.

To je prvi servis Talijana, koji baca u teren u prilično slabih 60,6% slučajeva. To ga stavlja na 54. mjesto na svijetu, daleko od mjesta gdje bi želio biti.

Nije to faktor koji će uzrokovati da drugi reket planeta posustane protiv suparnika vidljivo slabijih od njega samog, ali mu može donijeti velike probleme kada se susretne s Carlosom Alcarazom i tenisačima slične razine – dakle, samim svjetskim vrhom.

Iako je najbolji po postotku osvojenih gemova na vlastitom servisu (92%) i drugi po osvojenim poenima na drugom servisu (59,6%), Sinnerova taktika uključuje svjesno preuzimanje rizika. Servira s puno udaraca, šutira duboko u teren za servis i jasno je da ako udari, odradio je ogroman dio posla za osvajanje poena. To odlično funkcionira u velikoj većini slučajeva, jer je 24-godišnjak toliko dominantan s osnovne linije da mu igranje puno poena na drugom servisu praktički nikada ne škodi.

Prije finala u New Yorku, Denis Shapovalov i Felix Auger-Aliassime stvarali su probleme Sinneru, koji je svaki osvojio po set i naznačio ‘Ahilovu petu’ gotovo nepobjedivog Talijana. Kanađani su agresivnim povratkom iskoristili njegov slab postotak prvog servisa u ta dva meča (56%) i pokazali Alcarazu gdje treba šutirati.

A Španjolac je zabio – i to kako.

Samo 48 posto servisa bacio je Jannik iz prvog pokušaja, što je dečko iz Murcije iskoristio i dobio čak 11 break prilika. Napravio je šest, a velikom rivalu je priznao samo jednu. Rezultat je bila uvjerljiva pobjeda – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.