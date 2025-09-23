Preminuo je Nikola Pilić (86)

Podijeli :

Guliver Image

Stigle su tužne vijesti.

U 87. godini preminula je legenda hrvatskog i svjetskog tenisa, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila naslov prvaka 2005. godine, Nikola Pilić, objavio je to HRT.

Pilić je kao trener vodio brojne velike tenisače. Bio je jedan od ključnih ljudi u počecima velike karijere Novaka Đokovića.

Bio je poseban i zbog toga što je tri različite zemlje vodio do naslova. Uz Hrvatsku, na teniski vrh triput je doveo Zapadnu Njemačku i jednom Srbiju.

Njegov najveći uspjeh u singlu bio je finale Roland Garrosa 1973., dok je u paru osvojio US Open 1970. s Francuzom Pierreom Barthèsom, a bio je i finalist Wimbledona 1962. te polufinalist u singlu 1967.

Pilić je 1963. osvojio zlato na Mediteranskim igrama u paru s Borom Jovanovićem, a tri puta je bio proglašen najboljim sportašem Hrvatske.

Njegova karijera obilježena je i povijesnim Wimbledonskim bojkotom 1973. godine, kada je zbog suspenzije od strane Teniskog saveza Jugoslavije bio spriječen nastupati, što je izazvalo solidarnost čak 81 svjetskog tenisača.

Posljednjih 15 godina živio je i radio u Opatiji, gdje je vodio tenisku akademiju i odgojio niz mladih sportaša.