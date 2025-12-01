Preminula talijanska teniska legenda, Nicola Pietrangeli (92)

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Talijanski tenis tuguje za jednim od svojih najvećih tenisača.

Nicola Pietrangeli, jedini talijanski tenisač uvršten u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, preminuo je u dobi od 92 godine. Još uvijek je svjetski rekorder Davis Cupa po broju odigranih mečeva (164), broju pobjeda u pojedinačnoj konkurenciji (78-32) i u paru (42-12).

PROČITAJTE I: Sport Klub ponovno dostupan korisnicima Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska Medvedev: Troje tenisača ima dobre šanse osvojiti karijerni Grand Slam

S Orlandom Sirolom činio je najuspješniji par u povijesti natjecanja (34 pobjede u 42 meča), ali ga je osvojio samo kao kapetan 1976. godine. Njegova najveća zasluga, kako je uvijek isticao, bila je ta što je Italiju odveo u Čile, “dobivši meč” diplomatski i politički protiv onih koji su zagovarali bojkot kao oblik prosvjeda protiv režima generala Augusta Pinocheta.

Pietrangeli je bio smatran jednim od deset najboljih tenisača svijeta između 1957. i 1964. godine, u razdoblju kada su rang-liste sastavljali novinari.

Dvaput je osvajao trofej na Roland Garrosu, 1959. i 1960., godinama u kojima je bio rangiran kao broj 3 na svijetu. Dvaput je osvojio Internazionali d’Italia, a ukupno je osvojio 48 naslova.

Osvojio je i brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na pokaznom teniskom turniru Olimpijskih igara 1968. u Ciudad de Mexicu.