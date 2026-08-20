Potvrđeno: Poznato kada se Alcaraz vraća na teren

Drugi tenisač svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da će prekinuti četveromjesečni prisilni odmor i vratiti se u akciju na posljednjem ovogodišnjem Grand Slam turniru, njujorškom US Openu, koji je na rasporedu od 30. kolovoza do 13. rujna.

Španjolac je zbog ozljede zgloba zapešća pauzirao od sredine travnja i turnira u Barceloni, gdje je predao meč drugog kola bez borbe. Nakon toga je propustio Masters 1000 turnire u Madridu i Rimu, Grand Slam turnire u Roland Garrosu i Wimbledonu, a nije se oporavio ni za ljetne Masterse u Montrealu i Cincinnatiju.

U New Yorku će 23-godišnji Španjolac pokušati obraniti naslov osvojen prošle godine i doći do svog osmog Grand Slam trofeja, a trećeg u Flushing Meadowsu, na mjestu na kojem je 2022. po prvi put postao osvajač Grand Slam naslova i najmlađi “broj 1” i povijesti ATP ljestvice.

Alcaraz je posljednjih tjedana povećavao intenzitet na treninzima u Murciji, na kojima mu se pridružio vršnjak i najbolji danski tenisač Holger Rune, koji je također u procesu oporavka i povratka na turnire nakon operacije Ahilove tetive.

Uspije li Alcaraz obraniti naslov na US Openu za taj će pothvat biti nagrađen s 5,5 milijuna američkih dolara, koliko će dobiti i pobjednica u pojedinačnoj konkurenciji, što je rekordni iznos za pobjedu na Grand Slam turnirima i povećanje od 10% u odnosu na prošlu godinu.

Organizatori su u četvrtak objavili da će ukupan nagradni fond ovogodišnjeg US Opena biti rekordnih 108 milijuna američkih dolara, što predstavlja skok od 20% u odnosu na prošlogodišnji.

Prema novoj strukturi podjele nagradnog fonda, tenisači i tenisačice koji budu poraženi u prvom kolu ovogodišnjeg US Opena zaradit će 140.000 USD, što je za čak 27% više u odnosu na prošlogodišnji iznos koji je dodjeljivan za poraz na startu turnira.