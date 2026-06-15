Poraz hrvatskih tenisačica na travi u Engleskoj

Hrvatske tenisačice, 42-godišnja Darija Jurak Schreiber i 23-godišnja Antonia Ružić, poražene su na startu travnatog WTA 250 turnira u parovima kojem je domaćin Nottingham.
Hrvatska kombinacija je obećavajuće otvorila meč te je dobila prvi set, ali su na kraju britanske tenisačice Harriet Dart i Maia Lumsden slavile s 3-6, 6-2, 10-2. Britanke su potpuno dominirale u ključnom tie-breaku trećeg seta.
Ružić je prethodno uspješno obavila posao u kvalifikacijama te će igrati u glavnom dijelu pojedinačnog dijela turnira. Suparnica će joj u prvom kolu biti 24-godišnja američka tenisačica Caty McNally.
ATP Nottingham, 1. kolo parova:
Harriet Dart / Maia Lumsden (VB) – Darija Jurak Schreiber / Antonia Ružić (Hrv) 3-6, 6-2, 10-2
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