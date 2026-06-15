Petra Marčinko u finalu kvalifikacija Berlina

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Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 52.) završila je u ponedjeljak još u subotu započeti dvoboj prvog kola kvalifikacija za WTA 500 turnir u Berlinu, u kojem je svladala Japanku Aoi Ito (WTA - 223.) sa 6-2, 4-6, 6-2.

Dvoboj je zbog kiše prekinut u subotu nakon što je Marčinko osvojila prvi set (6-2), a japanska tenisačica u drugom došla do prednosti od 2-0. U nedjelju je u Berlinu cijeli dan kišilo pa su svi mečevi odgođeni za ponedjeljak.