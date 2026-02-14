Novak Đoković: Osjećam se kao Grk, ali…

Nakon nastupa na Australian Openu i posjete Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, Novak Đoković se vratio u Grčku, gdje živi s obitelji.
Boravak u Ateni iskoristio je i za susret s grčkim ministrom za migracije Tanosom Plevrisom, a vijest o njihovom sastanku prenijeli su brojni mediji u toj zemlji.
Tokom boravka u glavnom gradu Grčke, Đoković je pratio i košarkaški dvoboj Eurolige između Olympiacosa i Crvene zvezde u Pireju.
Uoči utakmice, srpski tenisač dao je izjavu za ANT1. Na pitanje osjeća li se kao Grk, odgovorio je:
“Osjećam se kao Grk, ali još uvijek moram naučiti grčki. Još nisam baš dobar u jeziku, nije lako. Moj plan za ovu sezonu je da ostanem zdrav i sretan“, rekao je Srbin prije ulaska u dvoranu.
Nakon susreta s Đokovićem, oglasio se i ministar Plevris, čija je izjava izazvala veliku pažnju u Srbiji.
“Velika je čast što želi da ostane u našoj zemlji sa svojom obitelji“.
Podsjetimo, Đoković je za režim u Srbiji praktično persona non grata od trenutka kada je javno podržao studentske proteste.
