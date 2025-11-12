Novak Đoković: Nikada neću reći da sam najveći u povijesti tenisa

Podijeli :

Srpski tenisač odgovorio je na zanimljivo pitanje.

Piers Morgan, britanski novinar čiji je intervju s Đokovićem izazvao veliko zanimanje, rekao je da Novaka smatra najvećim tenisačem svih vremena. Pitao ga je osjeća li se i on tako.

“Često me to pitaju, posebno u posljednjih nekoliko godina. Puno je statistika, ljudi uspoređuju Nadala, Federera i mene, prvenstveno zbog svega što smo napravili”, odgovara Đoković.

Sve brojke su u igri, ali rezultat je uvijek isti – Đoković je na vrhu.

“Ljudi broje tko je osvojio koliko Grand Slam trofeja, tko je najdulje bio broj 1 i tako dalje. Uvijek dajem isti odgovor kada se ta rasprava pokrene. Ponovit ću to i sada. Neću reći jesam li najveći ili ne, jer nisam u poziciji da to kažem.”

Zatim objašnjava svoje razloge:

“Mislim da bi to bilo nepoštovanje prema generacijama koje su utrle put Rafi, Rogeru, meni i drugima. Tenis je u posljednjih 15 godina prošao kroz ogromne promjene. One su ogromne u smislu brzine, spremnosti igrača, opreme. Timovi oko igrača su sada profesionalniji. Vremena se mijenjaju, znanost o sportu napreduje”, kaže srpski tenisač.

Naravno, jedno od pitanja bilo je o njegovom najvećem izazovu do kraja karijere – vjeruje li da može osvojiti 25. Grand Slam naslov.

“Sumnjam, ali dok god igram, vjerujem da mogu. Imam pobjednički mentalitet i dat ću sve od sebe da dođem do cilja.”

