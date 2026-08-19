Kyrgios dobio suspenziju nakon pozitivnog testa na kokain!

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Imago Sports via Guliver

Australski tenisač Nick Kyrgios privremeno je suspendiran nakon pozitivnog testa na kokain.

ITIA je potvrdila da je njegov uzorak uzet 22. lipnja na turniru u Mallorci sadržavao benzoilekgonin, metabolit kokaina. Suspenzija je na snazi od 4. kolovoza.

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Kyrgios je putem Instagrama priznao pogrešku i poručio da za nju preuzima odgovornost. Dok traje suspenzija, ne smije nastupati, trenirati druge igrače niti biti prisutan na turnirima pod okriljem ATP-a i WTA-a. Na odluku se može žaliti, ali to zasad nije učinio.

Australcu je ovo dodatni udarac u sezoni koju su već obilježili problemi s koljenom i zapešćem. Odigrao je samo četiri pojedinačna meča, a posljednji nastup imao je na Wimbledonu, gdje je u paru s Alexanderom Bublikom ispao u prvom kolu.