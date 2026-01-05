Iznajmljuje se Đokovićeva kuća u Srbiji, cijena za noć – prava sitnica

Luksuzna kuća Novaka Đokovića na Pavlovačkom jezeru, u blizini Rume, pojavila se na poznatoj Instagram stranici Luxury-listings, koja ima više od 3,5 milijuna pratitelja.
Na stranici stoji da se „možete odsjesti u kući Novaka Đokovića u Srbiji, ali to ima svoju cijenu“.
Prema informacijama s te stranice, za jednu noć boravka u ovom objektu potrebno je izdvojiti točno 15.000 eura.
„Nudi se luksuz, potpuna privatnost i pogled koji djeluje opuštajuće. To nije samo prilika za odmor, već šansa da živite poput jednog od najboljih sportaša svih vremena na mjestu koje on zove dom“, navodi se u opisu.
U kući trenutačno nitko ne živi. Ima jednu veliku dnevnu sobu i kuhinju, vanjski i unutarnji bazen te dva teniska terena. Tko voli – neka izvoli.
