VIDEO / Ikone hrvatskog sporta oduševljene Dodig Tennis Centerom: ‘Čilić i Đoković ovdje će dobiti nasljednike’

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Svečano otvorenje Dodig Tennis Centera u Međugorju privuklo je brojna poznata lica iz svijeta sporta, a moderni kompleks i vizija obitelji Dodig izazvali su isključivo riječi hvale među okupljenim uglednicima.

U nastavku donosimo reakcije i dojmove sportskih legendi i uzvanika koji su uveličali ovaj povijesni dan za regionalni tenis.

Ivanišević zapeo na aerodromu: Zbog problema s avionom neće igrati u Međugorju Pratite na SK: Teniski velikani stižu u Međugorje – hrvatske legende i Đoković otvaraju Dodig Tennis Center

Željko Dodig, jedan od osnivača Centra i začetnika akademije, našem je Josipu Juraju Pajvotu govorio o samom nastanku i realizaciji ove ideje, koja bi u budućnosti mogla iznjedriti nove velike sportske asove:

“Radimo na projektu ove akademije od Ivanove karijere, a sve s idejom strica Mladena pomoću koje je izgrađen brend. Vjerujemo da ćemo odgojiti tenisače koji će ostvariti veliki uspjehe i privući mlade talentirane sportaše. Ovdje ima puno talenta, samo je nedostajalo struke i infrastrukture.”

Sjajne dojmove iz prve ruke prenio je i hrvatski tenisač Borna Ćorić, koji je naglasio visoki standard novih terena:

“Iz igračke perspektive, oduševljen sam. Vidio sam nacrte prije nekoliko mjeseci, a uživo sve izgleda još bolje. Osobno? Oporavljam se od ozljede i nadam se da ću do kraja godine odigrati još koji meč”, rekao je za Sport Klub.

Njegov kolega Nikola Mektić također je istaknuo kako ga je izgled modernog kompleksa ostavio bez daha, a usput se kratko osvrnuo i na svoje nedavne nastupe na travi Wimbledona:

“Oduševljen sam izgledom, veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Moji nastupi? Nadam se da možemo nastaviti u ovom ritmu, zadnji turnir je bio super.”

Čestitkama se pridružio i Igor Vekić, otac naše proslavljene tenisačice Donne Vekić, povukavši paralelu sa sličnim projektima u Hrvatskoj:

“Obitelj Dodig napravila je čulo, ja im iskreno čestitam. Donna je inicijator ideje da ovo nastane i u Osijeku, već je napravila četiri javna terena koji su besplatni za korištenje i na kojima djeca već treniraju.”

Projekt je impresionirao i brojne legendarne hrvatske olimpijce i reprezentativce iz drugih sportova koji su stigli u Međugorje. Naš proslavljeni rukometaš Ivano Balić nije skrivao oduševljenje viđenim:

“Nisu mogli napraviti ljepši kompleks, ovo je vrhunska prilika da se mladi tenisači imaju gdje razvijati. Ivan nije mogao pozvati bolje ljude na otvorenje centra.”

Nekadašnji trofejni vratar hrvatske vaterpolske reprezentacije Josip Pavić istaknuo je veliku društvenu važnost ovakvog infrastrukturnog pothvata:

“Nisam na ‘ti’ s tenisom, ali ovi tereni odmah mi pobude želju. U Hrvatskoj nemamo ništa slično, ovo je potpuno privatna investicija za javno dobro. Odavde će izaći nasljednici Čilića i Đokovića.”

Slične emocije i veliku strast prema tenisu podijelio je i bivši rukometni reprezentativac Drago Vuković:

“Trenirao sam od 6. do 11. godine tenis, donekle mi je žao da nisam krenuo u tom smjeru. Obožavam tenis, pratio sam cijeli Wimbledon na Sport Klubu. Čast mi je što sam pozvan, hvala Ivanu i želim da me veliki uspjeh s čitavim projektom.”

Dodig Tennis Center prostire se na čak 25.000 četvornih metara i nudi šest suvremenih teniskih igrališta, padel terene te najmodernije popratne sadržaje za trening i oporavak profesionalaca i rekreativaca.

Središnji dio svečanosti bit će spektakularan egzibicijski meč parova u kojem će publika imati priliku vidjeti neke od najvećih teniskih zvijezda današnjice. Na teren u Međugorju istrčat će osvajač 24 Grand Slam naslova Novak Đoković. domaći heroj i osvajač US Opena Marin Čilić te proslavljeni osvajač brojnih Grand Slamova u parovima i domaćin projekta Ivan Dodig.

Iako je prvotno najavljen, legendarni Goran Ivanišević nažalost je morao otkazati svoj nastup zbog nepredviđenih logističkih problema. Ivanišević je ostao zadržan na zračnoj luci u Puli nakon što njegov zrakoplov nije poletio na vrijeme, pa se planirani transfer u Međugorje nije mogao ostvariti.

Organizatori su odmah reagirali i osigurali vrhunsku zamjenu – na teren stiže trofejni hrvatski reprezentativac Mate Pavić, koji je prije samo tri dana igrao finale muških parova na Wimbledonu u paru s Marcelom Arévalom. Zbog ove naknadne promjene i prilagodbe rasporeda, egzibicijski meč parova umjesto u 19:00 sati započet će iza 19:30 sati, uz izravan prijenos na Sport Klubu 2.