Ivanišević zapeo na aerodromu: Zbog problema s avionom neće igrati u Međugorju

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ChrysleneCaillaud Panoramic via Guliver Image

Svečano otvorenje novog Dodig Tennis Centera u Međugorju, koje je na rasporedu večeras, doživjelo je neočekivanu promjenu u sastavu za središnji egzibicijski meč.

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević zbog poteškoća u polijetanju aviona nažalost neće moći nastupiti na ovom sportskom događaju.

Ivanišević je ostao zadržan u zračnoj luci u Puli nakon što njegov zrakoplov nije poletio prema predviđenom redu letenja, čime je postalo nemoguće pravovremeno realizirati planirani transfer u Međugorje.

Organizatori su odmah reagirali i osigurali vrhunsku zamjenu za legendarnog tenisača. Umjesto Ivaniševića, na teren u Međugorju istrčat će Mate Pavić, koji stiže u top formi, nakon što je prije samo tri dana igrao finale muških parova na Wimbledonu u paru s Marcelom Arévalom.

Zbog ovih izvanrednih okolnosti i naknadne promjene u sastavu, početak ekshibicijskog meča parova – u kojem će uz Pavića nastupiti Novak Đoković, Marin Čilić i domaćin Ivan Dodig – neznatno je odgođen. Meč će započeti u 19:30 sati umjesto u prvotno planiranih 19:00 sati.

Cjelokupni program otvorenja ovog modernog regionalnog sportskog projekta obitelji Dodig, uključujući i sam revijalni spektakl, možete pratiti u ekskluzivnom prijenosu uživo na kanalu Sport Klub 2.