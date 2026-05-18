Gem Set Hrvatska na SK! Čilić ponovno okuplja brojne sportaše u Karlovcu

FOTO: Julien Duval

Četvrto izdanje humanitarno-sportskog projekta zaklade Marina Čilića okupit će brojne hrvatske sportaše 12. srpnja u Karlovcu

Zaklada Marin Čilić službeno je najavila četvrto izdanje humanitarno-sportskog projekta Gem Set Hrvatska, koje će se održati 12. srpnja 2026. u Karlovcu. Ovogodišnja najava nastavak je priče započete prošlog ljeta, kada je u Karlovcu održan Kids Day, a tom je prilikom Zaklada uručila donaciju za izgradnju novog igrališta Medicinske škole Karlovac, koje je završeno i koje sada koristi više od 300 učenika škole, kao i cijela lokalna zajednica.

Deset godina nakon osnutka, Zaklada Marin Čilić danas stoji iza više od 200 dodijeljenih stipendija mladim sportašima i glazbenicima, sedam obnovljenih školskih laboratorija te niza izgrađenih i obnovljenih školskih igrališta diljem Hrvatske. Nakon Zagreba, Petrinje i Zadra, Gem Set Hrvatska ponosno stiže u Karlovac, grad prijatelja djece, u kojem će okupiti brojni velikani hrvatskog sporta s ciljem stvaranja boljih i kvalitetnijih prostora za djecu i mlade.

“Od same ideje o pokretanju Zaklade prošao je dugi niz godina. U početku su to bili mali koraci prema naprijed, razmišljanja kako pomoći zajednici i mladima. Deset godina kasnije, iza nas je toliko projekata, susreta i uspomena i upravo nas sve to danas čini ponosnima na ono što smo stvorili u našoj maloj Zakladi. Datum održavanja ovogodišnjeg izdanja odabrali smo u suradnji s Gradom Karlovcem i Karlovačkom županijom, koji je u sklopu Zvjezdanog ljeta pa vjerujemo da je to idealno vrijeme za spoj sporta, druženja i velikog broja vrhunskih sportaša na jednom mjestu”, izjavio je Marin Čilić.

Da sport u Karlovcu ima posebno mjesto potvrđeno je i nedavnom nagradom Hrvatskog olimpijskog odbora karlovačkoj sportskoj zajednici za doprinos razvoju sporta te promicanju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih. Organizatori ističu kako upravo spoj sporta, zajedništva i ulaganja u mlade, Karlovac čini idealnim domaćinom ovogodišnjeg izdanja projekta.

Dolazak projekta u Karlovac komentirao je gradonačelnik Damir Mandić koji je istaknuo:

“Prije svega, želio bih zahvaliti Marinu i cijelom njegovom timu što su prepoznali naš grad. Svima nama u Karlovcu u cilju je podržati i pogurati djecu i mlade prema sportu, a dovesti pred njih profesionalne sportaše je najveća motivacija da krenu naprijed te da ih se pokrene na bavljenje sportom i zdravim životnim navikama. Svakako bih istaknuo da je u Karlovcu izražena teniska kultura kroz rad TK Karlovca, koji godinama sjajno radi s mladima. Podršku u izgradnji sportskog igrališta Medicinske škole Karlovac, dala je i Karlovačka županija, tako da smo ponosni na ovu suradnju i vjerujemo da ćemo biti dobri domaćini ovoj hvalevrijednoj priči.“

Humanitarno-sportski projekt Gem Set Hrvatska već godinama povezuje hrvatske sportašice i sportaše s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju i obnovu sportskih igrališta za djecu te promicanja važnosti bavljenja sportom od najranije dobi pa će tako i ovogodišnje izdanje u Karlovcu okupiti neke od najvećih hrvatskih sportskih zvijezda.

Među njima su i tenisač Borna Ćorić, koji je sudjelovao na drugom izdanju turnira u Petrinji 2021. godine, a potvrdio je da će biti spreman za prave sportske dvoboje i u Karlovcu. Olimpijac Valent Sinković, vraća se treći put na Gem Set Hrvatska pa će nakon zagrebačke Šalate i Zadra, razveseliti sve prisutne i u Karlovcu. Najavio je i osvajanje ovog trofeja kao jedinog neosvojenog u karijeri. Rukometaš Filip Glavaš novo je ime na popisu sportskih zvijezda.

“Čast mi je uveličati ovaj događaj, a iako tenis i ja nismo baš u najboljim odnosima, dat ću sve od sebe i doći spreman u Karlovac za koji me vežu predivne uspomene i predivni ljudi.“

Kako se najveće stvari postižu zajedničkim snagama, tako će turnir u Karlovcu biti održan zahvaljujući zajedničkoj podršci Grada Karlovca i Karlovačke županije, kao i partnera projekta, a to su Hrvatska turistička zajednica, OTP Banka, P&G, Zagrebačka banka, Porsche Centar Zagreb, Telemach, Hrvatska poštanska banka, Humed Pharma, L’Angelica i Obala grupa.

Osim toga, prijenos ćete moći pratiti i na Sport Klubu!