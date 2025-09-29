Emotivna komemoracija za Pilića u Zagrebu: Došli Becker, Ančić, Ljubičić…

Podijeli :

Mario Ćužić/HTS

Teniska obitelj oprostila se u ponedjeljak od velikana hrvatskog i svjetskog tenisa Nikole Pilića na komemoraciji održanoj u Zagrebu.

Brojni prijatelji i poštovatelji iz svijeta tenisa prisjetili su se zajedničkih trenutaka, a zajedničko svima bilo je da Nikola Pilić nije bio samo sjajan tenisač, trener i izbornik nego i veliki gospodin, što je zaokružilo sjajnu karijeru.

POVEZANO Đoković posvetio emotivnu poruku Nikoli Piliću: ‘Moj teniski Otac’ Čilić za SK o legendi koja nas je napustila: ‘Nitko nije toliko volio tenis’

Komemoracija je okupila mnoge članove reprezentacija s kojima je Nikola Pilić osvojio Davis Cup. U Zagreb su stigli Michael Stich, Boris Becker, Carl-Uwe Steeb, Erik Jelen, Patrik Kuhnen i Mar-Kevin Goellner, uz predsjednika Njemačkog teniskog saveza (DTB) Dietloffa von Arnima. Biranim riječima od Pilića su se oprostili članovi hrvatske reprezentacije koja je 2005. pod njegovim vodstvom osvojila Davis Cup Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a Teniski savez Srbije zastupao je izvršni direktor Dušan Orlandić.

“S velikim pijetetom i drhtanjem u glasu govorimo o rezultatima i svemu onome što je Nikola Pilić učinio. Citirat ću jednog od najvećih svjetskih pisaca, a što je i Mario Ančić rekao u Opatiji prije dva dana na posljednjem ispraćaju, nemojmo plakati zato što je nečemu došao kraj, nego budimo ponosni i smijmo se jer se dogodilo“, rekao je među ostalim predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić.

U emotivnim govorima od Nikole Pilića, uz poneku anegdotu i osobno iskustvo iz zajedničkih trenutaka, oprostili su se Mario Ančić, Ivan Ljubičić i Michael Stich. U ime obitelji zahvalila se Nikolina kći Danijela, a svoj je doprinos dao i glumac Rade Šerbedžija, koji je s Nikolinom suprugom Mijom dijelio prostor na kazališnim daskama.

Nikola Pilić sahranjen je u najužem krugu u subotu u Opatiji, a iza njega je ostala velika teniska ostavština – igračka, trenerska i izbornička. Bio je jedan od najboljih igrača svijeta krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kao trener je vodio neke od najboljih igrača svijeta, a kao izbornik je tri puta osvojio Davis Cup s Njemačkom, jednom s Hrvatskom, te jednom u ulozi savjetnika s reprezentacijom Srbije.