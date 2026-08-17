Đoković otkrio kada planira završiti karijeru

Podijeli :

Sport Klub

Novak Đoković (39), jedan od najvećih tenisača svih vremena, u intervjuu za katalonski Sport otkrio je kada planira okončati svoju bogatu i trofejima ispunjenu karijeru.

Osvajač rekordna 24 Grand Slam naslova i 40 Masters turnira, koji je kolekciju najvećih trofeja kompletirao osvajanjem olimpijskog zlata u Parizu 2024. godine, istaknuo je kako svoj konačni oproštaj vidi na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Đoković nakon povraćanja, divljanja i poraza: Ovo me muči već godinama, imam veliki problem VIDEO / Đoković izgubio u drugom kolu Cincinnatija, mučio se sa zdravljem

Na pitanje je li nastup u Los Angelesu cilj ili san, Đoković je odgovorio:

“Mislim da je oboje. San i cilj, ali i želja. Mnogo sam puta u posljednjih nekoliko godina rekao da bih volio stići na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Mislim da to mogu ostvariti. Vidjet ćemo. Ovisit će o tome kako će moje tijelo reagirati i mnogim drugim okolnostima.”

Srpski tenisač osvrnuo se i na promjenu prioriteta te novi raspored nastupa u ovoj fazi karijere:

“Danas ne igram niti se natječem na toliko turnira, ni približno koliko sam to činio u posljednjih dvadeset godina. A odlučio sam se za to jer također želim provoditi više vremena sa svojom obitelji i stvarno se posvetiti različitim ulogama koje imam u životu, kao muž, otac, sin ili brat, uz razvijanje drugih stvari koje me zanimaju. Naravno, tenis je i dalje u središtu mog profesionalnog života, ali također želim pronaći ravnotežu i zato sam promijenio svoj kalendar. Međutim, i dalje se nadam da mogu stići do idućih Olimpijskih igara i završiti karijeru sa zastavom Srbije na ramenima.”