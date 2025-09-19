Đoković odbio poziv Federera, neće zaigrati uz Alcaraza

Iako je Roger Federer osobno pozvao Novaka Đokovića da se pridruži Timu Europa na Laver Cupu, srpski se as nije odazvao.
Federer je već nakon prošlogodišnjeg Laver Cupa u razgovoru s Barbarom Schett jasno istaknuo svoju želju, a engleski Mirror piše da je i ove godine stigao osobni poziv.
“Želio bih ponovno vidjeti Novaka, iskreno. Zapravo bih volio vidjeti Alcaraza i Novaka u istom timu. Volio bih da se to dogodi”, rekao je tada.
Tim Europe je prošle godine bez Đokovića stigao do pobjede, predvođen Alcarazom, Alexanderom Zverevom i Danilom Medvedevim. Osmo izdanje turnira igra se danas, sutra i prekosutra, a Tim Europe tražit će šestu pobjedu protiv Tima Svijeta.
Ovo je treća godina zaredom da Đoković preskače turnir u San Franciscu, a boje Europe će ovog puta braniti Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune i Casper Ruud koji će igrati protiv Taylora Fritza, Alexa de Minaura, Francisca Cerundola…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!