Đoković nema rješenja za Sinnera, izgubio i u Rijadu

xVCGx via Guliver

Srpski tenisač Novak Đoković poražen je u polufinalu Six King Slam egzibicije u Rijadu od Jannika Sinnera u dva seta 6:4, 6:2.

Novak Đoković još uvijek ne može pronaći recept u mečevima protiv Jannika Sinnera, koji je dobio sedmi uzastopni meč.

Sinner objektivno se nije ni oznojio. Nijednom nije bio pod pritiskom, u jednom trenutku je zaostajao u rezultatu. Osim na samom početku meča, kada se činilo da bi ovo mogla biti velika borba, dostojan dvoboj između velikog prvaka i trenutno petog na ATP listi i tipa koji je jedan od dva najdominantnija tenisača u ovom trenutku.

Međutim, od trećeg gema, kada je Sinner napravio break, meč je bio jednosmjerna ulica. Novak nije uspio na pošten način izazvati servis Talijana, a s druge strane, Sinner je kao da je igrao koliko mu je bilo potrebno da ostvari još jednu pobjedu. Koliko je to bilo lako osvojiti najbolje svjedoči trajanje meča – 64 minute.

Kao što se i očekivalo, za titulu će se u Rijadu boriti sa svojim najvećim rivalom, Španjolcem Carlosom Alcarazom, koji je u drugom polufinalu, također u dva seta, pobijedio Taylora Fritza.