Đoković navijačima koji slave čestitao Božić, pogledajte veselu čestitku!

Instagram Screenshot

Novak Đoković priprema se za novu sezonu.

U siječnju će na Australian Openu pokušati uloviti svoj 25. Grand Slam naslov, a prije toga je planiran i nastup na turniru u Adelaideu.

Nekadašnji broj 1 i rekorder po GS naslovima je u pauzi od treninga našao vremena za snimiti zabavnu čestitku kojom čestita Božić navijačima koji danas slave.

Na svom je Instagram storyju Đoković objavio video gdje je dobro raspoložen te u balonima čestita Božić na nekoliko jezika uz poruku:

“Onima koji slave, što god slavili, sretan Božić!”