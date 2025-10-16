Đoković: Ljudi su mi okretali leđa kada su vidjeli da sam iz Srbije

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Novak Đoković večeras igra egzibicijsko polufinale Six Kings Slama u Rijadu, a kako je uobičajeno u sličnim situacijama, prije meča je razgovarao s novinarima.

Jedno od pitanja bilo je o mogućnosti njegove diskriminacije zbog podrijetla.

“Događalo mi se, dok sam kao tinejdžer putovao, da mi ljudi okreću leđa kad vide kakvu putovnicu imam. Morao sam pronaći način da to prevladam, ali ne osjećam ogorčenost prema tim ljudima. Naprotiv, jako sam zahvalan što su mi na ovaj način pomogli da budem još otporniji i da budem još ponosniji na svoje podrijetlo i tko sam”, objasnio je najbolji tenisač svih vremena.

Naravno, jedno od pitanja bilo je o njegovom trajanju i zašto još ne razmišlja o mirovini.

“Dugovječnost mi je jedna od najvažnijih motivacija. Želim vidjeti koliko daleko mogu ići, koliko mogu igrati. Priznajem da me jako motivira vidjeti velikane iz drugih sportova poput LeBrona Jamesa, Cristiana Ronalda ili Toma Bradyja kako još uvijek igraju iako imaju 40 godina. Također želim vidjeti promjene koje dolaze u naš sport. Vjerujem da će se tenis transformirati u sljedećih nekoliko godina i želim i dalje igrati kada se to dogodi. Želim doprinijeti razvoju ovog sporta. Znam da postoje ljudi koji žele da se brzo umirovim, ali to se neće dogoditi.”