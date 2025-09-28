Đoković, Ljubičić i Ančić na ispraćaju: ‘Nikola Pilić će živjeti dovijeka, slavit ćemo ga dok smo živi’

Podijeli :

poduckun.net

Nikola Pilić preminuo je 22. rujna u 87. godini, a u subotu je ispraćen na posljednji počinak u krugu obitelji i prijatelja u Opatiji.

U istarskom je gradu živio i vodio svoju poznatu tenisku akademiju sa suprugom, Milicom Mijom Adamović.

Poduckun.net prenosi da su na ispraćaju bili uz članove obitelji, bili i brojni istaknuti igrači među kojima Novak Đoković, Mario Ančić i Ivan Ljubičić, dok je vijenac poslao Slobodan Boba Živojinović.

“Mi smo u suštini njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegov legat. Kao što smo maloprije pričali, on će živjeti – dovijeka. Dok god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je on napravio za tenis. I hrvatski, i naš u Srbiji, europski, svjetski… tako da, hvala ti, Niko i, u zdravlje…”, rekao je Đoković.