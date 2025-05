Ćorić izborio polufinale Challengera i osigurao povratak u TOP 100

Podijeli :

Valentina Claret Panoramic via Guliver Image

Borna Ćorić nastavlja sa sjajnim igrama na Challengeru u Francuskom. U Aix-en-Provenceu je u četvrtfinalu igrao s Marianom Navoneom, Argentincem koji na zemlji igra svoj najbolji tenis. Međutim, Ćorić je pronašao igru za njega te je slavio s 2-0 u setovima,

Meč Borne Ćorića i Mariana Navonea bio je tipičan za zemljanu podlogu. Obojica su navikla na duge izmjene i malo izravnih poena pa im susret na jugu Francuske nije bio šokantan.

U oba seta vidjeli smo nekoliko preokreta. U prvoj dionici je prvi do breaka stigao Navone, kod rezultata 4:4, no tada se ugasio. Nije realizirao servis za set te je Ćorić s ukupno pet uzastopnih gemova stigao do vodstva 7:5, 2:0.

Međutim, tada se događa još jedan obrat. Ćorić ne koristi gem loptu za 3:0, a to vraća Argentinca u meč koji s četiri uzastopna gema dolazi na dva koraka od osvajanja seta. Ipak, kao i u prvom setu se raspada i omogućuje Zagrepčaninu da ponovno uđe u niz gemova. Ovaj put je Ćorić stao na brojci četiri, ali više od toga mu nije ni trebalo jer mu je to omogućilo pobjedu 7:5, 6:4.

Ćorić i Gojo izborili četvrtfinale Challengera u Francuskoj Samo na SK: Ćorić nakon gotovo tri sata ostao bez okršaja s Đokovićem u Madridu

Ova pobjeda Ćoriću najvjerojatnije osigurava povratak u TOP 100, a za daljnji napredak će u polufinalu Aix-en-Provencea morati slaviti protiv pobjednika meča između Reillyja Opelke i Ignacija Busea.

Na turniru u Francuskoj igra i Borna Gojo koji će kasnije odigrati svoj meč protiv Valentina Vacherota.