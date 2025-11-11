Alcaraz kreirao svog savršenog nepobjedivog tenisača

Svjetski broj jedan složio je svojeg idealnog tenisača.
Supertalentirani Španjolac etablirao se kao član vodećeg dvojca bijelog sporta, zajedno s Jannikom Sinnerom.
Na ATP finalu u Torinu Alcaraz se s Talijanom se bori za mjesto na tronu na kraju sezone, a malo slobodnog vremena iskoristio je da kreira nepobjedivog tenisača.
Ovako bi njegov idealni tenisač izgledao:
Forhend – Juan Martín Del Potro
Bekhend – Jannik Sinner
Volej – Roger Federer
Rad nogu – Carlos Alcaraz
Selekcija udaraca – Novak Đoković
Mentalitet – Rafael Nadal
Taktika – Nadal i Đoković
Prestižni turnir u Torinu mladić iz Mursije započeo je pobjedom nad Alexom De Minaurom, a slijede dvoboji s Taylorom Fritzom i Lorenzom Musettijem, koji se u Pijemontu našao kao Novakova zamjena. U drugoj skupini nalaze se Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton i Félix Auger-Aliassime.
