Alcaraz ispunio obećanje, pogledajte novu frizuru prvog reketa svijeta!

Juergen Hasenkopf via Guliver

Carlos Alcaraz na US Open je stigao s novom frizurom i već uoči prvog meča posljednjeg Grand Slam finala iznenadio navijače.

Prije dva tjedna, trenutni prvi reket svijeta je objasnio da je do ‘nulerice’ došlo zbog greške koju je pri šišanju učinio njegov brat. Ipak, čini se da mu je donijela još sreće na turniru u kojem do finala nije izgubio nijedan set, a novinarima je uoči finalnog meča protiv Jannika Sinnera obećao novo iznenađenje ukoliko osvoji US Open.

Alcaraz je u nedjelju u četiri seta (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) svladao Talijana te stigao do svog šestog Grand Slam naslova i ponovo preuzeo broj jedan ATP ljestvice, a zatim i ispunio obećanje.

Na društvenim su mrežama osvanule fotografije nove promjene imidža. Španjolac je ovog puta kratku kosu posvijetlio, što su mnogi i nagađali, pogledajte!