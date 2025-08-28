Swiatek teškom mukom prošla u treće kolo US Opena

Podijeli :

via Guliver

Aktualna pobjednica Wimbledona Iga Swiatek u četvrtak je nastavila svoj put na posljednjem Grand Slamu sezone. Poljska tenisačica je u drugom kolu US Opena igrala protiv Nizozemke Suzan Lamens koju je porazila s 2-1 u setovima.

U prvom setu je Poljakinja bila prejaka za Lamens koja je uspjela osvojiti tek jedan gem. Kad je Swiatek napravila break u drugom setu činilo se kako će slična situacija biti i u drugoj dionici.

Međutim, Lamens se vratila te je na kraju osvojila drugi set. Dva puta je uspjela nadoknaditi break zaostatka, a na kraju je drugu dionicu osvojila sa 6:4.

Treći set je Swiatek otvorila s breakom, a ovaj put je to uspjela sačuvati do kraja susreta te je sa 6:1, 4:6, 6:4 prošla u treće kolo.

Tamo će druga tenisačica svijeta igrati protiv Ane Kalinskaje. Podsjećamo, Poljakinja je već osvojila jedan US Open. Bilo je to 2022. godine, a tad je u finalu bila bolja od Tunižanke Ons Jabeur.

