Swiatek teškom mukom prošla u treće kolo US Opena

Aktualna pobjednica Wimbledona Iga Swiatek u četvrtak je nastavila svoj put na posljednjem Grand Slamu sezone. Poljska tenisačica je u drugom kolu US Opena igrala protiv Nizozemke Suzan Lamens koju je porazila s 2-1 u setovima.
U prvom setu je Poljakinja bila prejaka za Lamens koja je uspjela osvojiti tek jedan gem. Kad je Swiatek napravila break u drugom setu činilo se kako će slična situacija biti i u drugoj dionici.
Međutim, Lamens se vratila te je na kraju osvojila drugi set. Dva puta je uspjela nadoknaditi break zaostatka, a na kraju je drugu dionicu osvojila sa 6:4.
Treći set je Swiatek otvorila s breakom, a ovaj put je to uspjela sačuvati do kraja susreta te je sa 6:1, 4:6, 6:4 prošla u treće kolo.
Tamo će druga tenisačica svijeta igrati protiv Ane Kalinskaje. Podsjećamo, Poljakinja je već osvojila jedan US Open. Bilo je to 2022. godine, a tad je u finalu bila bolja od Tunižanke Ons Jabeur.
