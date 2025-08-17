Swiatek porazila tenisačicu koju vodi kontroverni hrvatski trener i ušla u finale Cincinnatija

Podijeli :

MARCIN CHOLEWINSKI via Guliver

Poljakinja Iga Šwiatek (WTA - 3.) prvi put u karijeri plasirala se u finale WTA 1000 turnira u američkom Cincinnatiju, gdje je u prvom nedjeljnom polufinalnom dvoboju svladala Kazahstanku Jelenu Ribakinu (WTA - 10.) sa 7-5, 6-3.

Bio je to njihov deseti međusobni dvoboj, a već četvrti u ovoj sezoni, u kojem je Šwiatek došla do četvrte uzastopne pobjede.

Ribakina, koju od ovog turnira ponovno vodi kontroverzni Riječanin Stefano Vukov, imala je priliku za osvajanje prvog seta, kad je u sedmom gemu došla do ‘breaka’, a u sljedećem ga potvrdila i povela s 5-3. No, 26-godišnja Kazahstanka do set-lopte nije stigla. Njena dvije godine mlađa suparnica je nizom od četiri gema “ukrala” prvu dionicu meča.

Kad je u četvrtom gemu drugog seta Poljakinja došla do ‘breaka’ i sa sedam osvojenih poena zaredom povela 4-1 i 0-40, činilo se da Ribakinoj nema povratka. No, uz malo sreće kazahstanska predstavnica je uspjela spasiti nove tri ‘break’-lopte i doći do 15-40 u sljedećem gemu. Ipak, Šwiatek je uzvratila nizom od četiri poena i povela 5-2.

Ribakina je u osmom gemu spasila dvije meč-lopte (15-40) i smanjila zaostatak na 3-5 te natjerala Šwiatek servira za pobjedu. Kazahstanka je došla do 0-30, ali Šwiatek joj je zalupila vrata prema mogućem povratku osvajanjem četiri poena zaredom.

Za Poljakinju je ovo prva pobjeda u trećem uzastopnom polufinalu u Cincinnatiju, kojom je došla do trećeg finala u 2025. Aktualna wimbledonska pobjednica je došla do 29. finala u karijeri, a u dosadašnjih 28 čak je 23 puta izlazila kao pobjednica.

U drugom polufinalu će igrati Talijanka Jasmine Paolini (WTA – 9.) i Ruskinja Veronika Kudermetova (WTA – 36.).

