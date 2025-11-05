Swiatek neočekivano ispala sa završnog turnira u Rijadu

Podijeli :

AP Photo/Michael Probst via Guliver

U trećem susretu skupine "Serena Williams" Amanda Anisimova je porazila Igu Swiatek s 2-1 u setovima te je tako drugu igračicu svijeta neočekivano izbacila s WTA Finals turnira u Rijadu.

Prvi set pripao je Poljakinji sa 7:6(3) da bi u sljedeća dva bolja bila Anisimova. Amerikanka je drugi set osvojila sa 6:4, a onda je u setu odluke bila još dominantnija. Swiatek je uspjela osvojiti tek dva gema pa je Anisimova sa 6:7(3), 6:4, 6:2 izborila plasman u polufinale WTA Finalsa.

Anisimova će tamo otići s drugog mjesta jer je Elena Rybakina sa sve tri pobjede prošla kroz skupinui “Serena Williams”. Tako će Amerikanka igrati protiv pobjednice skupine “Steffi Graf”, a to bi po svemu sudeći trebala biti Aryna Sabalenka koja je upisala dvije pobjede u prva dva susreta. Sljedeći meč za Bjeloruskinju je protiv Coco Gauff koja se nada prolasku.

Za to će joj trebati pobjeda protiv Sabalenke te poraz Jessice Pegule protiv Jasmine Paolini. Talijanka također ima šanse za prolaz, ali za to mora pobijediti Pegulu i nadati se porazu Gauff protiv Sabalenke.

