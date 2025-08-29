Splitski tenisač izborio četvrtfinale Challengera u Comu

Podijeli :

Roberta Corradin LiveMedia via Guliver Images

Luka Mikrut uspješno je preskočio i drugu prepreku na Challengeru u talijanskom Comu. Splićanin je nakon tri seta svladao domaćeg igrača Carla Alberta Caniata s 2-1 u setovima.

Meč je trebao biti odigran u četvrtak, no zbog cjelodnevne kiše na sjeveru Italije pomaknut je na petak. Otvaranje susreta nije išlo u prilog Mikrutu. Caniato je brzo poveo 5:0, a Luka je tek u šestom gemu osvojio prvi gem i izbjegao “bicikl”. Talijan je potom mirno priveo set kraju sa 6:1.

U nastavku je, međutim, Mikrut preuzeo kontrolu. Rani breakovi u drugom i trećem setu donijeli su mu preokret. Drugi set završio je 6:3, a treći 6:2, čime je izborio plasman u četvrtfinale. Tamo ga čeka Nijemac Henri Squire koji ga je prošle godine svladao na Challengeru u Splitu.

U četvrtfinalu će igrati i Duje Ajduković koji je zbog kiše imao dvodnevnu pauzu. Njegov suparnik za mjesto u polufinalu bit će Brazilac Thiago Monteiro kojega je Ajduković lani nadigrao u četvrtfinalu ATP turnira u Bastadu.

Budući da su četvrtfinala zakazana za subotu, postoji mogućnost da će pobjednici morati odigrati i polufinale istog dana. U slučaju kiše koja je najavljena do nedjelje, mečevi će se igrati u dvorani kao i drugi dio drugog kola.