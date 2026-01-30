Spektakl u Melbourneu: Alcaraz nakon pet sati i mnoštva preokreta porazio Zvereva i izborio finale AO

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila

Prvi tenisač svijeta i prvi nositelj Australian Opena Carlos Alcaraz izborio je plasman u finale turnira nakon epskog polufinala.

U gotovo pet i pol sati dugom meču svladao je trećeg nositelja Alexandera Zvereva rezultatom 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 te će se u finalu boriti protiv pobjednika dvoboja Jannika Sinnera i Novaka Đokovića.

Alcaraz je sjajno započeo susret i prvi set uzeo zahvaljujući breaku kod 4:4. Nakon točno dva sata igre stigao je nadomak finala, iako je u drugom setu bio u zaostatku 5:2. Španjolac se vratio, izborio tie-break i u njemu pokazao više mirnoće u odlučujućim trenucima.

Koliko je drugi set bio izjednačen potvrđuje i podatak da je omjer osvojenih poena bio 46:46. Zverev je u tie-breaku poveo 5:4, ali je Alcaraz zatim nanizao tri poena i iskoristio prvu set-loptu za vodstvo od 2:0 u setovima.

Treći set donio je čvrstu igru obojice na servisu. Zverev je već u prvom gemu imao break-loptu, no Alcaraz ju je spasio as-servisom. Kako je set odmicao, činilo se da će ponovno odlučivati tie-break, no tada je uslijedio dramatičan trenutak.

Kod rezultata 5:5 Alcaraz se nakon jednog promašenog udarca uhvatio za kvadriceps i vidno pokazivao znakove ozljede. Dok je Zverev smatrao da je riječ o grču, Alcarazov stožer bio je zabrinut. Španjolac se potom otežano kretao, igrao gotovo bez oslonca na jednu nogu i bez skoka pri drugom servisu. Ipak, ogromnom borbenošću uspio je zadržati servis i povesti 6:5, došavši na samo gem od finala, no tada je njegov nalet nakratko stao.

Zverev je iskoristio priliku, osvojio tie-break i smanjio zaostatak, a potom na isti način uzeo i četvrti set. U oba seta nije bilo breakova, pa je odluka pala u petom. Zverev je odmah na početku iskoristio break-loptu i stečenu prednost čuvao sve do servisa za meč pri 5:4, nakon više od pet sati igre. Ipak, Alcaraz se još jednom vratio, izjednačio, a zatim novim breakom dovršio preokret i osigurao mjesto u finalu.

Bio je to njihov 13. međusobni susret i sedma pobjeda Carlosa Alcaraza protiv Alexandera Zvereva.