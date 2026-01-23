Šok za hrvatsku tenisačicu, pala je na doping testu! HTS objavio hitno priopćenje

Podijeli :

xEibner-Pressefoto RogerxBuerkex EP via Guliver

Hrvatska tenisačica Jana Fett (WTA - 189.) bila je pozitivna na dopinškom testiranju tijekom susreta Billie Jean King Cupa protiv Češke u Varaždinu.

Hrvatski teniski savez potvrdio je da se trenutačno nalazi pod suspenzijom.

“Možemo potvrditi da smo obaviješteni o pozitivnom dopinškom nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tijekom nastupa Hrvatske na turniru Billie Jean King Cupa u Varaždinu u studenome prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji.

Poznavajući Janu kao iznimno fer sportašicu, duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unijela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bit ćemo u kontaktu s Janom i ITIA-om”, rekao je predsjednik Zdravko Marić.

