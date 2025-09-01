SKener: Puno se iskrilo u New Yorku, no vatromet tek slijedi!

Podijeli :

Kao što se moglo i očekivati, prvi tjedan zadnjeg Grand Slama sezone prošao je u trenu. Dosta smo brzo nažalost ostali i bez domaćih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, no na životu nas i dalje drže parovi koji već nekoliko godina osijavaju obraz Hrvatske na najvažnijim turnirima. Iz New Yorka Hana Cvijanović

Nakon upoznavanja s terenima i kompleksom u kišnim kvalifikacijama, nedjeljni početak turnira donio je totalnu ludnicu. Doći ovdje nakon Wimbledona na kojem se i sama trava ponaša kao da nosi kravatu, potpuni je ulazak u drugi svijet. Da se ne lažemo, ni u All England Club publika ne dolazi samo zbog tenisa, ali se pravila moraju poštivati – tišina, ulazak na terene samo u pauzama između svakog trećeg gema, tradicija i elegancija. Ništa slično neće se naći u New Yorku.

Okružena kolegama koji su nekoliko puta imali priliku osjetiti atmosferu svih Grand Slamova, koji mi se od dva koja sam doživjela ovog ljeta svidio više. I odgovor je svaki put bio isti – ne znam, jer zaista ne znam niti ih mogu usporediti. Besramne šetnje tijekom poena, razgovori za vrijeme kojih se ni ne pokušava šaptati i mirisi sve moguće hrane bili su mi prilično neuobičajeni prvih nekoliko dana turnira. Iako konstantan žamor za vrijeme meča zna biti naporan, nije se teško naviknuti na prijateljsku atmosferu i ‘nedostatak’ pravila, jer je baš to ono što američkom Grand Slamu daje dušu.

Šareno je, gužvovito, glasno i kaotično, ali sve je vrlo pitomo. Publika je spremna zatresti tribine za svaku break loptu domaćih tenisača, ali tribine nerijetko stoje na nogama i nakon sjajnih poena bilo kojeg drugog igrača. U takvoj atmosferi vidi se i na igri i ponašanju glavnih aktera da su opušteniji i nastoje publici prirediti spektakl i sjajan, ali i zabavan tenis po kakav su došli.

Najveća imena i glavni favoriti za naslove su uz pokoji izgubljeni set opravdali svoje statuse u prvih osam dana turnira, no loptica je, kao i uvijek, bila okrugla i donijela nekoliko iznenađenja. Tako je, naprimjer kiša još u drugom kolu kvalifikacija spasila Jana-Lennarda Struffa, koji je izbacivši nositelje Holgera Runea i Francesa Tiafoea, zaustavljen u 1/16 finala od Novaka Đokovića. Alexander Bublik je nakon Marina Čilića u noćnom maratonu na Ashu svladao i Tommyja Paula te zakazao novi susret s Jannikom Sinnerom, a po dobrome će turnir pamtiti i 37-godišnji Adrian Mannarino koji je po prvi put u karijeri osvojio meč za vrijeme ‘piš-pauze’.

S druge strane, loš je niz ranim ispadanjem nastavio Stefanos Tsitsipas, a ovaj US Open u lijepom sjećanju neće ostati ni Daniilu Medvedevu. Nova predstava ruskog tenisača koja mu je iz džepa izbila pola zarade sa zadnjeg Grand Slama sezone ne može se nazvati iznenađenjem, a ovog mu se puta u glumačkim vodama pridružio i bivši učenik Gorana Ivaniševića. Dok je Grka servisom ispod ruke naljutio protivnik (i pobjednik) Altmaier, Zvereva je ljutila publika koja je jasno i vrlo glasno oduševljeno dočekala pobjedu Felixa Auger-Aliassimea.

Neki slave, neki se ljute, a tako je i kod žena. Ajla Tomljanović ozbiljno je namučila Coco Gauff, no do susreta velikih prijateljica u drugom kolu ipak nije došlo. Donnu Vekić je na Arthur Asheu dočekala domaća tenisačica, a Hrvatica joj unatoč sjajnom otvaranju nije uspjela stati na kraj. Borbu za naslov nastavljaju i Sabalenka, Swiatek, Osaka, ali glavna tema dosta priča, i dobrih i loših, ovog tjedna bila Taylor Townsend. Pričalo se prvo o iskrama na mreži između 28-godišnje Amerikanke i Jelene Ostapenko, a Townsend je zatim u trećem kolu senzacionalno u dva seta izbacila mladu rusku zvijezdu Mirru Andreevu. Nije ni njena priča puno duže trajala, no završila je sa stilom kada ju je nakon 8 propuštenih meč lopti s Louis Armstrong stadiona ispratila Krejčikova.

Svašta se može reći o ovom turniru, no jasno je da dosadno nikako nije. Mečeva je sve manje, no borba je sve napetija. Prvi tjedan nije razočarao, no vežite se jer polijećemo i najbolje tek stiže!