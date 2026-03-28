Sjajni Poljičak osvojio parove u Splitu, a stigao je i do finala u pojedinačnoj konkurenciji

Dan je započeo plasmanom u finale parova na Challengeru u Splitu, a potom je osigurao i finale u pojedinačnoj konkurenciji. Za kraj je zajedno sa Slovakom Milošom Karolom slavio u finalu parova, osvojivši svoju 22. titulu u karijeri.

Poljičak i Karol su protiv Andreja Nedića i Mirze Bašića slavili sa 6:2, 6:2, čime je splitski tenisač došao do prvog Challenger naslova nakon rujna, kada je pehar podigao u rumunjskom Targu Muresu.

Tada je u istom turniru Poljičak predao u finalu singla zbog ozljede, ali u Splitu se nada da se to neće ponoviti jer ga u nedjelju u finalu čeka Tom Gentzsch, 248. igrač svijeta.