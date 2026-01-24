Sinner se mučio i gubio po australskim vrućinama, a onda je nakon navlačenja krova pomeo Amerikanca

Jannik Sinner, drugi tenisač svijeta i dvostruki uzastopni pobjednik Australian Opena, na težak način je izborio osminu finala u trećem kolu prvog Grand Slama sezone. Talijan je nakon velikih problema svladao Eliota Spizzirrija, 84. igrača svijeta, sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Nakon izjednačenja u setovima i Spizzirrijeva vodstva 3:1 u trećem setu, Sinner je zatražio medicinski time-out zbog povraćanja i grčeva u desnom listu te se teško kretao, što je podsjetilo na sličnu situaciju iz Melbournea prošle godine, kada je unatoč istim problemima otišao do naslova.
Preokret je donijelo tzv. pravilo vrućine – zatvaranjem krova na Rod Laver Areni. Dok se Spizzirri bolje snalazio u velikoj vrućini, Sinner se nakon zatvaranja krova potpuno oporavio, vratio servis i sigurno priveo meč na svoju stranu.
U osmini finala Sinnera čeka zemljak Luciano Darderi, koji je s 3:1 u setovima izbacio Karena Hačanova.
