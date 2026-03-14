Sinner rutinski riješio Zvereva i po prvi put izborio finale Indian Wellsa

Drugi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner pobijedio je u subotu Nijemca Alexandera Zvereva (ATP - 4.) sa 6-2, 6-4 i po prvi put u karijeri se plasirao u finale Masters 1000 turnira u Indian Wellsu.

Bio je to Sinnerov treći nastup u polufinalu BNP Paribas Opena, a nakon dva poraza od Carlosa Alcaraza, konačno je pronašao put do meča za naslov.

U prvom setu je dvaput slomio servis najboljeg njemačkog tenisača, a isto je uspio napraviti i u sedmom gemu drugog seta. Kod 5-4, kad je Talijan servirao za pobjedu, Zverev je imao 15-30, ali je Sinner s dva asa došao do prve meč-lopte. Više mu nije bilo potrebno te je nakon 83 minute došao do pobjede.

Bio je to njihov 11. međusobni dvoboj. U prvih pet Zverev je ostvario četiri pobjede, posljednju od njih na US Openu 2023. No, tada je započeo Sinnerov pobjednički niz. U subotu je Talijan došao do šeste zaredom, a sedme ukupno.

Sinnerov suparnik u finalu bit će pobjednik drugog polufinala u kojem se sastaju prvi tenisač svijeta i dvostruki pobjednik Indian Wellsa Carlos Alcaraz i Rus Daniil Medvjedev. Alcaraz vodi 6-2 u međusobnim dvobojima, a dvije od tih pobjeda ostvario je u dva finala u Indian Wellsu (2023. i 2024.).