Sinner preko Kanađanina stigao do novog okršaja s Alcarazom u finalu Grand Slama

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz igrat će u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena.

Talijanski tenisač, četverostruki osvajač Grand Slama, je u drugom polufinalnom meču tek nakon tri sata i 21 minute slavio sa 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 protiv 27. tenisača svijeta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.

Talijan i Španjolac prvi su par igrača od 1964. koji su se tri puta susreli u finalu Grand Slam turnira tijekom iste sezone.

Sinneru je ovo četvrto Grand Slam finale sezone nakon što je osvojio Australian Open i Wimbledon te u finalu Roland Garrosa izgubio od Alcaraza.

Iako je za kanadskog tenisača ovo je prvo polufinale Grand Slam turnira četiri godine četiri godine nakon svog prvog i jedinog nastupa na ovoj razini, ozbiljno je namučio Talijana, posebno u drugom setu, nakon čega je Sinner napustio teren na medicinski time-out da bi primio masažu trbuha.

“Osjećao sam malu zategnutost nakon servisa, ali nakon tretmana osjećao sam se puno bolje”, rekao je Sinner novinarima.

“Ne žalim ni za čim, igrao sam svoju igru”, izjavio je kanadski tenisač na konferenciji za novinare. “Dobro smo se borili, odigrali smo neke dobre poene. Ponekad sam ga gledao u oči, a u nekim setovima sam čak i dominirao”, rekao je Auger-Aliassime, koji će se na sljedećoj ATP ljestvici vratiti na rub prvih 10.

Sinner mora pobijediti u nedjelju Alcaraza, ako želi zadržati prvu poziciju na ATP ljestvici.

“Jedva čekam zaigrati u finalu. Osjećam da je ovdje počelo naše rivalstvo”, rekao je Sinner.

U prvom polufinalnom meču dana Alcaraz se osvetio Novaku Đokoviću za dva poraza – u olimpijskom finalu i na Australian Openu – pobijedivši ga sa 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.