Sinner nakon nevjerojatnog poraza: ‘Nisam izgubio zbog vrućine’

Podijeli :

AntonioxBorga via Guliver Image

Jannik Sinner oglasio se nakon jednog od najšokantnijih poraza u svojoj karijeri. Prvi tenisač svijeta ispao je već u drugom kolu Roland Garrosa iako je protiv Juana Manuela Cerundola imao veliku prednost od 2-0 u setovima te 5:1 u trećem setu, no potom je potpuno pao fizički i izgubio kontrolu nad mečom.

Argentinac je na kraju napravio veliki preokret i slavio rezultatom 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Teniski svijet ostao je iznenađen jer je Sinner do sredine trećeg seta djelovao sigurno i potpuno dominantno na pariškoj zemlji.

Sinneru pozlilo pa šokantno ispao s Roland Garrosa Evo kad Đoković igra dvoboj za osminu finala Roland Garrosa

Nakon susreta Talijan je priznao da se tijekom meča suočio s ozbiljnim fizičkim problemima, zbog kojih više nije mogao igrati na željenoj razini.

“Nisam se osjećao baš dobro na terenu, ali to se događa. Bio sam u dobroj poziciji, ali nisam mogao servirati. Pokušao sam, ali… Čestitam i njemu. Ne želim mu ništa oduzeti. To je sport”, rekao je Sinner.

Objasnio je i što se točno događalo tijekom meča.

“Osjećao sam vrtoglavicu, energija mi je pala. Pokušao sam servirati, ali nisam imao snage. Četvrti set sam praktički pustio kako bih sačuvao energiju za peti. Nisam se osjećao dobro ni kad sam se probudio. Pokušavao sam skraćivati poene, a onda sam udario u zid i to je bilo to.”

Sinner je otkrio kako su problemi počeli sredinom trećeg seta, iako je do tada imao potpunu kontrolu nad igrom.

“Sredinom trećeg seta počeo sam osjećati problem. Igrao sam dobro, ali nisam mogao pronaći energiju. To je teška situacija. Bilo je vruće, ali ne toliko. Nije bilo zbog vremena, bilo je do mene. Događa se.”

Talijan nije želio govoriti o mogućoj bolesti, ali je priznao da se loše osjećao još prije izlaska na teren.

“Teško je reći. Mnogo je toga u pitanju. Puno sam igrao, nisam se uspio dovoljno odmoriti. Prvi meč sam odigrao dobro, ali ni slobodan dan mi nije bio dovoljan. Nisam dobro spavao i jutros, kad sam se probudio, mučio sam se. To se događa. Na Grand Slamu imaš dan odmora, ali meni se dogodilo baš na dan meča.”

Njegov neočekivani poraz potpuno je promijenio situaciju na Roland Garrosu i dodatno otvorio borbu za naslov. Malo tko je očekivao da će prvi tenisač svijeta tako rano završiti nastup u Parizu, a način na koji je izgubio meč sigurno će ostati jedna od glavnih priča ovogodišnjeg turnira.