Sinner je slavljem u četvrtfinalu Monte Carla napravio ono što su još samo Đoković, Nadal i Federer

Drugi tenisač svijeta Jannik Sinner ostvario je 20. uzastopnu pobjedu na Masters 1000 turnirima svladavši Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 7.) sa 6-3, 6-4 u četvrtfinalu prvog ovosezonskog Mastersa na zemljanoj podlozi u Monte Carlu.

Sinner se današnjom pobjedom pridružio velikom trojcu, Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru, jedinim tenisačima koji su prije njega uspjeli povezati najmanje 20 pobjeda na Masters 1000 turnirima.

Talijanu je ovo bila peta uzastopna pobjeda u dvobojima s Auger-Aliassimeom, a prva na zemljanoj podlozi, koja mu je donijela plasman u treće uzastopno polufinale na turniru u Kneževini Monako, čime je izjednačio svoj najbolji rezultat na Azurnoj obali.

Za plasman u svoje prvo finale u Monte Carlu Sinner će morati pobijediti trećeg tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva, koji je u četvrtfinalu svladao mladog Brazilca Joaa Fonsecu sa 7-5, 6-7 (3), 6-3.

Zverev je već jednom pobijedio Sinnera na ovom turniru, u četvrtfinalu 2022., kad je Nijemac slavio u tie-breaku trećeg seta. No, od tada je Zverev još samo jednom svladao 24-godišnjeg Talijana, na US Openu 2023., da bi Sinner potom nanizao sedam uzastopnih pobjeda, prepustivši pet godina starijem Nijemcu samo dva seta.

U mečevima na zemljanoj podlozi su izjednačeni (1-1), jer je Sinner slavio u njihov prvom međusobnom dvoboju koji se dogodio 2020. u osmini finala Roland Garrosa.

U preostala dva četvrtfinala u Monte Carlo Mastersa sastaju se Carlos Alcaraz i Aleksandr Bublik te Valentin Vacherot i Alex de Minaur.

