Sinner i Alcaraz donijeli različitu odluku: Talijan otkazao nastup na Davis Cupu

AP Photo/Kin Cheung by Guliver

Branitelj naslova pobjednika Davis Cupa Italija ove će godine na završnom turniru najcjenjenijeg momčadskog teniskog natjecanja, koji će se održati u Bologni od 18. do 23. studenoga, biti bez svog prvog igrača Jannika Sinnera.

“Jannik Sinner je rekao kako neće biti dostupan za 2025. godinu, ali Davis Cup jest i uvijek će biti njegov dom i siguran sam kako će vrlo skoro on opet biti dio naše momčadi. I ove godine imam skupinu igrača koja je spremna na borbu i dat će sve od sebe za plavu majicu”, kazao je izbornik talijanske reprezentacije Filippo Volandri.

Italiju će stoga ove godine u Bologni predstavljati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti i Andrea Vavassori.

Svoj nastup u španjolskom sastavu je, pak, potvrdio trenutačno prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz, a uz njega će toj zemlji prvi naslov nakon 2019. još pokušati donijeti Jaume Munar, Pedro Martinez i Marcel Granollers.

Po prvi će put na završnici Davis Cupa nastupiti i treći igrač svijeta Alexander Zverev koji će predvoditi Njemačku.

Četvrtfinalni parovi Davis Cupa su Italija – Austrija, Francuska – Belgija, Španjolska – Češka i Argentina – Njemačka.

