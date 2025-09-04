Sinner dominantno do polufinala US Opena

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner nastavlja s dominantnim nastupima na US Openu.

U noći na četvrtak je pružio još jednu gotovo besprijekornu izvedbu, svladavši sunarodnjaka Lorenza Musettija sa 6:1, 6:4, 6:2 u prvom talijanskom muškom četvrtfinalu na Grand Slam turnirima, piše atptour.com.

Nakon pobjede protiv Alexandera Bublika u osmini finala, u kojoj je izgubio samo tri gema, Sinner je uvjerljivo nadigrao i Musettija. Ovom pobjedom postao je drugi najmlađi igrač u Open Eri koji je u jednoj sezoni stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira, odmah iza Rafaela Nadala, kojem je to uspjelo 2008. kao 22-godišnjaku.

Branitelj naslova i pobjednik posljednja tri Grand Slama na tvrdoj podlozi, Sinner je svoj pobjednički niz na tim turnirima produljio na impresivnih 26 mečeva. Time se na trećem mjestu vječne ljestvice izjednačio s legendama Novakom Đokovićem i Ivanom Lendlom.

Kako bi zadržao prvo mjesto na ATP ljestvici ispred Carlosa Alcaraza, Sinner mora nastaviti s pobjedama u New Yorku. Sljedeći protivnik mu je Felix Auger-Aliassime, jedan od rijetkih tenisača koji protiv njega ima pozitivan međusobni omjer (2:1).

Ipak, Sinner je prošlog mjeseca deklasirao Kanađanina u četvrtfinalu Cincinnatija, prepustivši mu samo dva gema. Obje pobjede Auger-Aliassimea protiv Talijana datiraju iz 2022. godine.

U meču protiv Musettija, Sinner je od početka nametnuo svoj ritam. Igrajući agresivno s osnovne linije, prisilio je 10. nositelja na stalnu obranu. Servis mu je bio gotovo savršen, osvojivši čak 91 posto poena (42/46) nakon ubačenog prvog servisa. S druge strane, Musetti je tijekom cijelog meča osvojio tek 18 od 75 poena na reternu i nije uspio iskoristiti nijednu od sedam break-lopti.

Sinnera sada samo jedna pobjeda dijeli od jubilarnih 300 u karijeri, a ove sezone ima impresivan omjer od 36 pobjeda i samo četiri poraza. S 24 godine i 18 dana, postao je i najmlađi igrač s 25 Grand Slam pobjeda u jednoj sezoni, nadmašivši rekord Matsa Wilandera iz 1988. godine.

Zanimljivo je da Sinner ima savršen omjer od 16:0 protiv talijanskih tenisača na ATP Touru. Od toga je tri puta svladao upravo 23-godišnjeg Musettija.