Samo na SK: Uspješan start Pavića i Arevala na startu Mastersa u Montrealu

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Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u 2. kolo parova na ATP "masters 1000" turniru u Montrealu, treći su nositelji sa 6-3, 6-4 u 1. kolu svladali Amerikance Roberta Gallowaya i Evana Kinga.

Za pobjedu protiv drugog alternativnog para Paviću i Arevalu je bio dovoljan po jedan “break” u svakom setu, a osvojili su i sva tri odlučujuća poena koja su se igrala u meču.

Sam početak dvoboja donio je dva neizvjesna gema koja su odlučena odlučujućim poenom, u prvom na servis Arevala hrvatsko-salvadorska kombinacija je spasila jedinu “break-loptu” suparnika u meču, da bi u drugom na servis Gallowaya napravila “break” iako su Amerikanci imali 40-15.

Jedini “break” u drugom setu stigao je opet na servis Gallowaya i to odmah u prvoj igri. Pavić i Arevalo stigli su do 0-40 i onda realizirali četvrtu priliku za “break”.

U 2. kolu Pavić i Arevalo će igrati protiv pobjednika susreta između Čeha Adama Pavlaseka i Patrika Rikla te Francuza Sadija Doumbije i Fabiena Reboula.