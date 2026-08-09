Samo na SK: Umaški pobjednik Merida došao do prvog četvrtfinala na Masters razini

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xMarcoxTodaro by Guliver

Španjolski 21-godišnji tenisač Daniel Merida (ATP - 63.), koji je prije tri tjedna u Umagu osvojio prvi naslov na ATP Touru, u nedjelju je u Montrealu za 69 minuta pobijedio Nizozemca Tallona Griekspoora (ATP - 69.) sa 6-3, 6-1 i po prvi put u karijeri plasirao se u četvrtfinale turnira iz Masters 1000 serije.

Do kanadskog Mastersa je 21-godišnji Španjolac odigrao svega pet mečeva na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru i ostvario dvije pobjede, obje ove godine u Madridu.

Zaključno s današnjim uvjerljivim trijumfom, Merida je u Montrealu nanizao četiri pobjede i u četvrtfinalu čeka pobjednika dvoboja između Amerikanca Learnera Tiena (ATP – 19.) i Argentinca Thiaga Agustina Tirantea (ATP – 65.).