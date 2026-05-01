Samo na SK: Rusko-ukrajinski duel u finalu WTA 1000 turnira u Madridu, čeka nas spektakl

U subotnjem finalu zemljanog WTA Masters 1000 turnira kojem je domaćin Madrid će igrati ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva.

Ranije tijekom četvrtka je Andrejeva pobijedila Amerikanku Hailey Baptiste sa 6-4, 7-6(8), dok je u posljednjem meču programa u četvrtak Kostjuk bila bolja od naturalizirane Austrijanke Anastasije Potapove sa 6-2, 1-6, 6-1.

Tako će 23-godišnja Kostjuk za dva dana loviti treću WTA titulu u karijeri i drugu ove godine jer je nedavno slavila u Rouenu. Dvije godine starija Potapova će ostati na tri WTA trofeja tijekom karijere.

U meču Kostjuk i Potapove nije bilo neizvjesnosti u niti jednom setu. U prvom je Ukrajinka ispustila tek dva gema, a u drugoj dionici Potapova samo jedan. Očekivala se možda potom ravnopravnija borba u trećem setu, no nije se dogodila. U setu odluke Kostjuk je ponovno dominirala, izgubila je tek jedan gem i proslavila ulazak u finale.

Jedan sat i 40 minuta je trebalo 19-godišnjoj Ruskinji Andrejevoj, trenutačno osmoj igračici na svijetu, za prolaz do završnog meča na turniru. Andrejeva će u finalu tražiti šestu WTA titulu u karijeri, kao i treću u aktualnoj 2026. godini u kojoj je već slavila u Adelaideu i Linzu.

Baptiste i dalje nema niti jedan WTA naslov pobjednice, ali iz Madrida nosi veliku pobjedu, četvrtfinalnu koju je ostvarila protiv najbolje na svijetu Arine Sabaljenke.